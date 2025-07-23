Качка обговорив з експертами, що робити через скандальний закон про НАБУ і САП

Віцепремʼєр з європейської та євроатлатичної інтеграції Тарас Качка в середу зустрівся з представниками експертного середовища, аби обговорити ситуацію довколка антикорупційних інституцій.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє пресслужба уряду.

Зазначається, що ключовим питанням обговорення Качки з експертами стала "поточна ситуація з НАБУ та САП, а також пошук оптимальних рішень для подальшої співпраці та євроінтеграції України".

З експертного боку були присутні представники організацій, які входять до робочих груп із підготовки переговорних позицій України за Розділом 23 "Верховенство права та основоположні права та свободи".

"Сторони погодили необхідність подальшої координації та комунікації для напрацювання рішень, що дозволять зміцнити роботу антикорупційної інфраструктури й попередити потенційні загрози", – йдеться в повідомленні.

У Єврокомісії 23 липня заявили, що дуже стурбовані ухваленням закону, що узалежнює Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП) від генпрокурора, та на найвищому рівні попросили Київ про пояснення.

Єврокомісарка з розширення Марта Кос після ухвалення проєкту відреагувала досить жорсткою заявою та після спілкування з профільним віцепрем’єром Тарасом Качкою і прем’єркою Юлією Свириденко повторила, що стурбована цими подіями.

У Європарламенті вважають, що Київ поставив під загрозу подальшу допомогу Україні і її вступ в ЄС.

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