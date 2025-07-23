Качка обсудил с экспертами, что делать из-за скандального закона о НАБУ и САП

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка в среду встретился с представителями экспертного сообщества, чтобы обсудить ситуацию вокруг антикоррупционных институтов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает пресс-служба правительства.

Отмечается, что ключевым вопросом обсуждения Качки с экспертами стала "текущая ситуация с НАБУ и САП, а также поиск оптимальных решений для дальнейшего сотрудничества и евроинтеграции Украины".

С экспертной стороны присутствовали представители организаций, входящих в рабочие группы по подготовке переговорных позиций Украины по Разделу 23 "Верховенство права та основоположні права та свободи" (Верховенство права та основоположні права та свободи).

"Стороны согласовали необходимость дальнейшей координации и коммуникации для выработки решений, которые позволят укрепить работу антикоррупционной инфраструктуры и предотвратить потенциальные угрозы", – говорится в сообщении.

В Еврокомиссии 23 июля заявили, что очень обеспокоены принятием закона, который делает Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) зависимыми от генпрокурора, и на самом высоком уровне попросили Киев о разъяснениях.

Еврокомиссар по расширению Марта Кос после принятия проекта отреагировала довольно жестким заявлением и после общения с профильным вице-премьером Тарасом Качкой и премьеркой Юлией Свириденко повторила, что обеспокоена этими событиями.

В Европарламенте считают, что Киев поставил под угрозу дальнейшую помощь Украине и ее вступление в ЕС.

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