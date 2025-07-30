СМИ: Германия, Италия и еще несколько стран ЕС – против жестких мер в отношении Израиля

Группа европейских государств, среди которых Германия и Италия, заблокировали быстрое согласование мер давления на Израиль в связи с гуманитарной ситуацией в секторе Газа.

Как сообщают немецкие СМИ, об этом из дипломатических источников узнало агентство dpa, пишет "Европейская правда".

По данным источников, из-за позиции группы стран Европы, включая Германию и Италию, на заседании Комитета постоянных представителей стран-членов в Брюсселе не удалось запустить быстрый процесс решений для давления на Израиль.

Речь шла, в том числе, о предложении Еврокомиссии приостановить участие страны в программе "Горизонт Европа", за счет которой финансируются научные исследования и стартапы.

Напомним, Германия пообещала организовать воздушный мост для доставки помощи гражданскому населению в секторе Газа; канцлер Фридрих Мерц сказал, что для этого отправили два военных самолета.

К сбросу помощи с воздуха присоединится и Франция, которая также первой среди стран Группы семи объявила о намерении признать Палестинское государство.

Правительство Нидерландов вызвало посла Израиля в стране в связи с ситуацией в секторе Газа, а также запретило въезд двум ультраправым министрам израильского правительства.

Около десятка стран Европы выступили с заявлением-призывом поддержать признание Палестинского государства.