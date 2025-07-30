Сибіга закликав країни ЄС використовувати фонди SAFE для інвестицій в оборону України

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга очікує, що країни-члени ЄС будуть використовувати фонди оборонних інвестицій SAFE (Security Action for Europe) для інвестування в оборону України.

Про це очільник українського МЗС написав в Х, повідомляє "Європейська правда".

Сибіга привітав мобілізацію європейського оборонного фінансування через SAFE.

За його словами, Європа "знаходиться на шляху до значного зміцнення своєї оборонної промисловості, і Україна є важливим елементом цих зусиль".

"Ми також очікуємо, що країни-члени ЄС використовуватимуть кошти SAFE для інвестицій в оборону України, що є ефективним вкладенням у довгостроковий мир і безпеку в Європі", – додав Сибіга.

Згідно з офіційною заявою Єврокомісії, 18 країн-членів Європейського Союзу подали заявки на залучення щонайменше 127 млрд євро в межах оборонного інструменту SAFE.

Програма SAFE, яка є частиною ширшого плану зміцнення оборони ЄС до 2030 року, передбачає 150 млрд євро у вигляді позик на інвестиції держав-членів Європейського Союзу в оборону.

Напередодні писали, що Польща подала до Єврокомісії попередню заяву на отримання позики в межах програми SAFE.

Також відомо, що Чехія хоче придбати бойові танки Leopard 2A8 на 52 млрд чеських крон (приблизно $2,5 млрд), а для фінансування цієї покупки уряд розраховує отримати кредит через європейську програму SAFE.