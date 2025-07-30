Сибига призвал страны ЕС использовать фонды SAFE для инвестиций в оборону Украины

Министр иностранных дел Андрей Сибига ожидает, что страны-члены ЕС будут использовать фонды оборонных инвестиций SAFE (Security Action for Europe) для инвестирования в оборону Украины.

Об этом глава украинского МИД написал в Х, сообщает "Европейская правда".

Сибига приветствовал мобилизацию европейского оборонного финансирования через SAFE.

По его словам, Европа "находится на пути к значительному укреплению своей оборонной промышленности, и Украина является важным элементом этих усилий".

"Мы также ожидаем, что страны-члены ЕС будут использовать средства SAFE для инвестиций в оборону Украины, что является эффективным вложением в долгосрочный мир и безопасность в Европе", – добавил Сибига.

Согласно официальному заявлению Еврокомиссии, 18 стран-членов Европейского Союза подали заявки на привлечение не менее 127 млрд евро в рамках оборонного инструмента SAFE.

Программа SAFE, которая является частью более широкого плана укрепления обороны ЕС до 2030 года, предусматривает 150 млрд евро в виде займов на инвестиции государств-членов Европейского Союза в оборону.

Накануне писали, что Польша подала в Еврокомиссию предварительное заявление на получение займа в рамках программы SAFE.

Также известно, что Чехия хочет приобрести боевые танки Leopard 2A8 на 52 млрд чешских крон (примерно $2,5 млрд), а для финансирования этой покупки правительство рассчитывает получить кредит через европейскую программу SAFE.