Норвегія привітала ухвалення закону, який повертає незалежність НАБУ і САП

В Норвегії привітали ухвалення в Україні закону, що повертає незалежність антикорупційних інституцій.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Норвегії, повідомляє "Європейська правда".

31 липня Рада підтримала за основу та в цілому президентський законопроєкт №13533, покликаний виправити ситуацію з незалежністю НАБУ і САП.

"Норвегія вітає ухвалення Верховною Радою нового закону, що відновлює незалежність ключових антикорупційних органів України", – зазначили в норвезькому МЗС.

У відомстві додали, що для досягнення успіху "боротьба з корупцією повинна бути прозорою, ефективною і мати довіру суспільства".

Після ухвалення закону в українському парламенті документ був підписаний президентом Володимиром Зеленським.

Повідомляли також, що Європейський Союз не має планів щодо заморожування фінансування для України після затвердження законопроєкту №13533.

Дивіться свіже відео "ЄвроПравди", яке пояснює наслідки ухваленого закону для євроінтеграції України.