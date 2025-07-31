Норвегия приветствовала принятие закона, возвращающего независимость НАБУ и САП
В Норвегии приветствовали принятие в Украине закона, возвращающего независимость антикоррупционных институтов.
Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Норвегии, сообщает "Европейская правда".
31 июля Рада поддержала за основу и в целом президентский законопроект №13533, призванный исправить ситуацию с независимостью НАБУ и САП.
"Норвегия приветствует принятие Верховной Радой нового закона, восстанавливающего независимость ключевых антикоррупционных органов Украины", – отметили в норвежском МИД.
В ведомстве добавили, что для достижения успеха "борьба с коррупцией должна быть прозрачной, эффективной и пользоваться доверием общества".
После принятия закона в украинском парламенте документ был подписан президентом Владимиром Зеленским.
Сообщалось также, что Европейский Союз не планирует замораживать финансирование для Украины после утверждения законопроекта №13533.
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