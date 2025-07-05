Премʼєр Іспанії оголосив про реформи своєї партії після низки скандалів

Іспанський премʼєр-міністр Педро Санчес у суботу запропонував керівництву рідної Соціалістичної робітничої партії ухвалити комплекс заходів, покликаних запобігти подальшим корупційним скандалам.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на Europa Press.

Санчес запропонував пакет із 13 заходів для "запобігання, боротьби та покарання" корупції в його партії.

Серед іншого, йдеться про випадкові перевірки майнового стану партійців, звіти про виконання податкових зобов'язань, а також перехресний контроль рішень, що ухвалюються на ключових партійних посадах.

"Звичайно, я усвідомлюю, що деякі з цих реформ, які я детально описав, можуть здатися громадськості надто технічними, бюрократичними для тих, хто не знайомий зі структурою та функціонуванням нашої організації", – визнав іспанський премʼєр.

Заява Санчеса пролунала на тлі низки корупційних скандалів, які охопили топпосадовців його партії та призвели до закликів відставки його уряду.

Ідеться зокрема про затримання близького соратника Санчеса, Сантоса Сердана, за звинуваченнями у втручанні в державні закупівлі під час пандемії коронавірусу.

А на початку червня спалахнув скандал з витоком аудіозаписів, які, за твердженням опозиції, нібито доводять прагнення підірвати розслідування корупційних звинувачень проти самого Санчеса та його оточення.

Детальніше читайте у статті: "Велике будівництво" по-іспанськи. Чи поховають корупційні скандали уряд Санчеса