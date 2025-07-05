Премьер Испании объявил о реформах своей партии после ряда скандалов

Испанский премьер-министр Педро Санчес в субботу предложил руководству родной Социалистической рабочей партии принять комплекс мер, призванных предотвратить дальнейшие коррупционные скандалы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Europa Press.

Санчес предложил пакет из 13 мер по "предотвращению, борьбе и наказанию" коррупции в его партии.

Среди прочего, речь идет о случайных проверках имущественного состояния партийцев, отчетах о выполнении налоговых обязательств, а также перекрестном контроле решений, принимаемых на ключевых партийных должностях.

"Конечно, я осознаю, что некоторые из этих реформ, которые я подробно описал, могут показаться общественности слишком техническими, бюрократическими для тех, кто не знаком со структурой и функционированием нашей организации", – признал испанский премьер.

Заявление Санчеса прозвучало на фоне ряда коррупционных скандалов, которые охватили топ-чиновников его партии и привели к призывам отставки его правительства.

Речь идет, в частности, о задержании близкого соратника Санчеса, Сантоса Сердана, по обвинениям во вмешательстве в государственные закупки во время пандемии коронавируса.

А в начале июня разгорелся скандал с утечкой аудиозаписей, которые, по утверждению оппозиции, якобы доказывают стремление подорвать расследование коррупционных обвинений против самого Санчеса и его окружения.

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