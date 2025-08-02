Нідерланди приєднаються до "повітряного моста" для допомоги цивільним у Газі

Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп оголосив, що його країна долучиться до міжнародної коаліції, яка скидає гуманітарну допомогу з повітря у Газі.

Про це Міністр написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Міністр пояснив, що ситуація в Газі катастрофічна, у той час як населенню потрібно надати набагато більше допомоги, і найважливіше – суходолом.

"Оскільки ці маршрути обмежені, Міноборони і я вирішили, що Нідерланди приєднаються до міжнародної коаліції для доставки необхідних вантажів з повітря", – повідомив міністр.

Ця широка коаліція країн вже розпочала доставку допомоги з повітря. З 8 серпня Міноборони Нідерландів протягом двох тижнів буде надавати допомогу, використовуючи транспортний літак C-130.

Ці зусилля координуються Йорданією у співпраці з переважно європейськими партнерами.

Франція та Німеччина вже почали скидати з повітря допомогу для палестинців у секторі Гази.

Західні держави пішли на такі рішення на тлі появи фото– й відеосвідчень про голод у секторі Гази.

Гуманітарна ситуація у регіоні також підштовхнула десятки країн до готовності визнати Палестинську державу.