Нидерланды присоединятся к "воздушному мосту" для помощи гражданским в Газе

Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп объявил, что его страна присоединится к международной коалиции, которая сбрасывает гуманитарную помощь с воздуха в Газе.

Об этом министр написал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Министр пояснил, что ситуация в Газе катастрофическая, в то время как населению нужно оказать гораздо больше помощи, и самое важное – по суше.

"Поскольку эти маршруты ограничены, Минобороны и я решили, что Нидерланды присоединятся к международной коалиции для доставки необходимых грузов с воздуха", – сообщил министр.

Эта широкая коалиция стран уже начала доставку помощи с воздуха. С 8 августа Минобороны Нидерландов в течение двух недель будет оказывать помощь, используя транспортный самолет C-130.

Эти усилия координируются Иорданией в сотрудничестве с преимущественно европейскими партнерами.

Франция и Германия уже начали сбрасывать с воздуха помощь для палестинцев в секторе Газа.

Западные государства пошли на такие решения на фоне появления фото– и видеосвидетельств о голоде в секторе Газа.

Гуманитарная ситуация в регионе также подтолкнула десятки стран к готовности признать Палестинское государство.