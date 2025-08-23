ЄС закликав Республіку Сербську не йти проти вироку безмандатному Додіку

Представництво ЄС у Боснії і Герцеговині відреагувало на рішення парламенту Республіки Сербської оголосити референдум щодо вироку позбавленому мандату Мілораду Додіку.

Про це йдеться в заяві дипломатичного представництва на Х, повідомляє "Європейська правда".

Представництво ЄС у БіГ наголосило, що вирок у справі Мілорада Додіка "є остаточним і обов'язковим до виконання і повинен бути дотриманий".

"Винесення судового рішення на громадське голосування суперечить принципам верховенства права та незалежності судових органів влади", – ідеться в заяві.

У Євросоюзі висловили сподівання, що органи влади Республіки Сербської вживуть заходів для деескалації ситуації та поважатимуть суверенітет, територіальну цілісність, конституційний та правовий лад БіГ.

Напередодні Народна скупщина Республіки Сербської призначила на 25 жовтня референдум щодо вироку позбавленого мандата президента РС Мілорада Додіка.

Нагадаємо, Додік був засуджений до одного року ув'язнення та шестирічної заборони обіймати будь-які державні посади за неповагу до рішень високого представника міжнародного співтовариства в Боснії і Герцеговині.

Пізніше рік увʼязнення був замінений на штраф.

Після того як вирок став остаточним, 6 серпня Центральна виборча комісія Боснії і Герцеговини скасувала його мандат президента Республіки Сербської, обраного на виборах 2022 року.