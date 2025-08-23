ЕС призвал Республику Сербскую не идти против приговора безмандатного Додика

Представительство ЕС в Боснии и Герцеговине отреагировало на решение парламента Республики Сербской объявить референдум по приговору лишенному мандата Милораду Додику.

Об этом говорится в заявлении дипломатического представительства на Х, сообщает "Европейская правда".

Представительство ЕС в БиГ подчеркнуло, что приговор по делу Милорада Додика "является окончательным и обязательным к исполнению и должен быть соблюден".

"Вынесение судебного решения на общественное голосование противоречит принципам верховенства права и независимости судебных органов власти", – говорится в заявлении.

В Евросоюзе выразили надежду, что органы власти Республики Сербской примут меры для деэскалации ситуации и будут уважать суверенитет, территориальную целостность, конституционный и правовой строй БиГ.

Накануне Народная скупщина Республики Сербской назначила на 25 октября референдум по приговору лишенного мандата президента РС Милорада Додика.

Напомним, Додик был приговорен к одному году тюремного заключения и шестилетнему запрету занимать любые государственные должности за неуважение к решениям высокого представителя международного сообщества в Боснии и Герцеговине.

Позже год тюремного заключения был заменен штрафом.

После того как приговор стал окончательным, 6 августа Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины отменила его мандат президента Республики Сербской, избранного на выборах 2022 года.