Рубіо привітав українців з Днем незалежності

Державний секретар США Марко Рубіо від імені Сполучених Штатів Америки привітав Україну з 34-ю річницею Незалежності.

Про це йдеться в пресрелізі Держдепу, поширеному в неділю, 24 серпня, пише "Європейська правда".

24 серпня Рубіо від імені Сполучених Штатів Америки привітав народ України з 34-ю річницею Дня Незалежності.

"Сполучені Штати віддані майбутньому України як незалежної держави. Ми віримо в переговорне врегулювання, яке захищає суверенітет України та гарантує її довгострокову безпеку, що призведе до міцного миру", – заявив він.

Рубіо зазначив, що у цей день Сполучені Штати сподіваються на подальше зміцнення економічного та безпекового партнерства між країнами заради мирного та процвітаючого майбутнього обох народів.

Зазначимо, будівлю Європейської ради підсвітили кольорами національного прапора України на знак підтримки українського народу.

Також писали, що перед штаб-квартирою Європейської комісії підняли прапор України з нагоди його національного дня.

А будівлю латвійського Міністерства закордонних справ також прикрасили українськими прапорами та підсвітили у синьо-жовті кольори з нагоди державних свят в Україні.