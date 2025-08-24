Зеленский наградил Келлога орденом "За заслуги"

Президент Владимир Зеленский наградил спецпосланника президента США Кита Келлога орденом "За заслуги" I степени.

Об этом стало известно из трансляции во время торжеств ко Дню Независимости, пишет "Европейская правда".

В воскресенье, 24 августа, Зеленский наградил спецпосланника президента США орденом "За заслуги" I степени.

Кроме Келлога, таким орденом также наградили министра обороны Швеции Пола Йонсона.

Скриншот: трансляция

Как известно, 24 августа Киев посещают премьер-министр Канады Марк Карни, а также спецпредставитель американского президента Кит Келлог.

Зеленский встретился с генералом Китом Келлогом в начале недели во время визита в Вашингтон.

СМИ ранее узнали, что специального представителя не включили в делегацию США на саммите между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным из-за позиции России.