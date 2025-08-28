Посол ЕС: Россия целенаправленно стреляла в здание рядом с посольством Евросоюза

Посол ЕС в Киеве Катарина Матернова заявила, что Россия этой ночью нанесла целенаправленный удар по дому, который расположен рядом с представительством Евросоюза в Украине.

Об этом Матернова рассказала в Facebook, пишет "Европейская правда".

Посол написала о деталях удара, в результате которого было повреждено здание представительства ЕС в Киеве.

"Прицельный удар уничтожил здание, соседнее с делегацией Европейского Союза. Взрывная волна сильно повредила наше здание, а также жилой дом, где живут многие наши коллеги. К счастью, все они в безопасности", – рассказала посол.

По ее словам, то, что пережили ее коллеги в течение 12 часов непрерывной тревоги, "невозможно представить".

Матернова отметила, что сама не была свидетелем атаки, поскольку сейчас находится в Словакии, где хоронит мать, умершую три дня назад.

Однако, по словам Матерновой, это заставило ее еще глубже сочувствовать жертвам, их семьям и коллегам по миссии.

"Вчера ночью война коснулась их непосредственно. Война коснулась Европейского Союза. И никто не убедит меня, что это не было намерением Путина. Никто не в безопасности. Ни семьи в своих домах. Ни дети в своих кроватях. Ни те, кто представляет ЕС в Киеве. Путин не остановится ни перед чем. Он бомбит, разрушает, убивает. Это не военная операция. Это террор", – написала посол.

Она подчеркнула, что ЕС поддерживает Украину, поскольку "эта война глубоко затрагивает нас всех".

Ранее Матернова заявила, что обстрел Киева является настоящим ответом России на мирные усилия, направленные на завершение войны.

Глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас после ночной российской атаки на Киев требует от России прекратить убийства и вести переговоры о мире.

Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос осудила массированный российский удар по Киеву.