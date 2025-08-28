Российский удар повредил Офис Европейского инвестбанка в Киеве

Офис Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в Киеве поврежден в результате российского обстрела в ночь на четверг.

Об этом сообщили в ЕИБ агентству "Интерфакс-Украина", пишет "Европейская правда".

Офис банка, который является учреждением Евросоюза, расположен на улице Владимирской, 101 – по тому же адресу, что и представительство ЕС, которое также пострадало в результате атаки РФ.

Посол ЕС в Киеве Катарина Матернова заявила, что Россия нанесла целенаправленный удар по зданию, расположенному рядом с представительством Евросоюза в Украине.

Взрывная волна сильно повредила жилой дом, где проживают многие сотрудники представительства ЕС в Киеве.

Глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас после ночной российской атаки на Киев требует от России прекратить убийства и вести переговоры о мире.

Каллас подчеркнула, что пока мир ищет путь к миру, Россия отвечает ракетами.