В Республике Сербской назначили выборы на замену безмандатному Додику

Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины в четверг назначила досрочные выборы президента Республики Сербской (РС) на 23 ноября.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ведомство на своем сайте.

Центризбирком БиГ решил назначить досрочные выборы президента РС 23 ноября после того, как по решению суда был аннулирован президентский мандат Милорада Додика.

Проведение досрочных выборов президента Республики Сербской оценили примерно в 3,2 млн евро. Поскольку БиГ до сих пор не имеет принятого бюджета, государство находится на временном финансировании.

Голосовать на выборах смогут все совершеннолетние граждане БиГ, которые имеют зарегистрированное место жительства в Республике Сербской и внесены в список избирателей.

Напомним, Милорада Додика лишили мандата президента Республики Сербской после того, как он был приговорен к одному году заключения и шестилетнему запрету занимать любые государственные должности за неуважение к решениям высокого представителя международного сообщества в Боснии и Герцеговине.

Позже год заключения был заменен на штраф.

Как сам Додик, так и его союзники в Республике Сербской не признают приговор и лишение мандата, а парламент РС назначил на 25 октября референдум по этому вопросу.