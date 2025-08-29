У Литві пропонують Сійярто розповісти, як відмовитися від нафти РФ

Глава Міністерства закордонних справ Литви Кястутіс Будріс у відповідь на емоційні випади свого угорського колеги Петера Сійярто запропонував розповісти, як Вільнюс відмовився від російської нафти.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Будріс відреагував на емоційну відповідь Сійярто колегам з України та Польщі через критику рішення Будапешта накласти санкції на командира Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді, який керував ударами по нафтопроводу "Дружба".

Глава МЗС Литви заявив, що його країна завжди виступала за енергетичну безпеку всього Європейського Союзу, яка можлива лише без Росії.

"Ми досягли повної енергетичної незалежності, знаємо, як це зробити, і можемо допомогти Угорщині зробити те саме – звичайно, якщо буде така воля", – написав він.

На цю заяву Сійярто також відповів очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський, який наголосив, що Угорщина може отримувати нафту з неросійських джерел.

Як відомо, 28 серпня глава МЗС Угорщини оголосив, що у відповідь на останній удар України по нафтопроводу "Дружба" угорський уряд вирішив заборонити в'їзд командиру військової частини, відповідальної за цю атаку.

Після цього Польща та Литва запросили командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді, відомого за позивним "Мадяр", попри санкції Угорщини, які передбачають заборону на в'їзд.

Читайте також: Енергетична "дуель" з Орбаном: наскільки потужні аргументи мають Україна та Угорщина.