В Литве предлагают Сийярто рассказать, как отказаться от нефти РФ

Глава Министерства иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в ответ на эмоциональные выпады своего венгерского коллеги Петера Сийярто предложил рассказать, как Вильнюс отказался от российской нефти.

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Будрис отреагировал на эмоциональный ответ Сийярто коллегам из Украины и Польши из-за критики решения Будапешта наложить санкции на командира Сил беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бровди, который руководил ударами по нефтепроводу "Дружба".

Глава МИД Литвы заявил, что его страна всегда выступала за энергетическую безопасность всего Европейского Союза, которая возможна только без России.

"Мы достигли полной энергетической независимости, знаем, как это сделать, и можем помочь Венгрии сделать то же самое – конечно, если будет такая воля", – написал он.

На это заявление Сийярто также ответил глава МИД Польши Радослав Сикорский, который отметил, что Венгрия может получать нефть из нероссийских источников.

Как известно, 28 августа глава МИД Венгрии объявил, что в ответ на последний удар Украины по нефтепроводу "Дружба" венгерское правительство решило запретить въезд командиру воинской части, ответственной за эту атаку.

После этого Польша и Литва пригласили командующего Сил беспилотных систем Роберта Бровди, известного по позывному "Мадяр", несмотря на санкции Венгрии, которые предусматривают запрет на въезд.

