Кілька німецьких міст виступили з ініціативою прийняти дітей із сектора Гази

П’ять німецьких міст оголосили про намір прийняти вразливих дітей із сектора Гази, а тому звернулися до влади із проханням створити правові та організаційні умови для їхнього прийому.

Про це пише Spiegel, передає "Європейська правда".

Слідом за німецькими містами Ганновером і Дюссельдорфом, міста Лейпциг, Кіль і Бонн також оголосили про намір прийняти особливо вразливих дітей із сектора Гази.

У спільному листі вони звернулися до міністерств закордонних та внутрішніх справ із закликом створити правові та організаційні умови для їхнього прийому, як оголосило місто Ганновер.

Муніципалітети прагнуть полегшити страждання і продемонструвати готовність допомогти. Діти особливо страждають від гуманітарної катастрофи, що триває на Близькому Сході, а тому німецькі міста хочуть надати їм захист.

Однак для надання належної допомоги необхідна упорядкована процедура на федеральному рівні.

Мер Ганновера Беліт Онай запропонував спочатку прийняти 20 дітей із сектора Гази. Також можна буде організувати прийомні сім'ї.

Ініціативу підтримують, зокрема, палестинська громада в Ганновері та Державна асоціація єврейських громад Нижньої Саксонії. До ініціативи Ганновера приєдналося місто Дюссельдорф.

Федеральне міністерство внутрішніх справ обережно відреагувало на заяву міст.

"Реалізація таких ініціатив залежить від ситуації з безпекою, можливості виїзду та інших факторів", – заявив речник міністерства.

За його словами, наразі разом із партнерами розглядаються конкретні плани.

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп нещодавно заявляв, що працює разом з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, щоб "врегулювати" ситуацію на Близькому Сході.

Кілька європейських країн, серед яких Німеччина, Франція та Італія, впродовж кількох останніх днів скидали з повітря гуманітарну допомогу в сектор Гази, де населення потерпає від голоду.