Ряд немецких городов выступили с инициативой принять детей из сектора Газы

Пять немецких городов объявили о намерении принять уязвимых детей из сектора Газы, а потому обратились к властям с просьбой создать правовые и организационные условия для их приема.

Об этом пишет Spiegel, передает "Европейская правда".

Вслед за немецкими городами Ганновером и Дюссельдорфом, города Лейпциг, Киль и Бонн также объявили о намерении принять особо уязвимых детей из сектора Газы.

В совместном письме они обратились к министерствам иностранных и внутренних дел с призывом создать правовые и организационные условия для их приема, как объявил город Ганновер.

Муниципалитеты стремятся облегчить страдания и продемонстрировать готовность помочь. Дети особенно страдают от продолжающейся гуманитарной катастрофы на Ближнем Востоке, а потому немецкие города хотят предоставить им защиту.

Однако для оказания надлежащей помощи необходима упорядоченная процедура на федеральном уровне.

Мэр Ганновера Белит Онай предложил сначала принять 20 детей из сектора Газы. Также можно будет организовать приемные семьи.

Инициативу поддерживают, в частности, палестинская община в Ганновере и Государственная ассоциация еврейских общин Нижней Саксонии. К инициативе Ганновера присоединился город Дюссельдорф.

Федеральное министерство внутренних дел осторожно отреагировало на заявление городов.

"Реализация таких инициатив зависит от ситуации с безопасностью, возможности выезда и других факторов", – заявил представитель министерства.

По его словам, сейчас вместе с партнерами рассматриваются конкретные планы.

Напомним, американский президент Дональд Трамп недавно заявлял, что работает вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху,

чтобы "урегулировать" ситуацию на Ближнем Востоке.

Несколько европейских стран, среди которых Германия, Франция и Италия, в течение нескольких последних дней сбрасывали с воздуха гуманитарную помощь в сектор Газы, где население страдает от голода.