Керівна партія Литви шукає кандидатів на крісло премʼєра після відмови її лідера

Після відмови тимчасового виконувача обов'язків голови Литовської соціал-демократичної партії (ЛСДП) Міндаугаса Сінкявічюса претендувати на премʼєрське крісло у партії обговорюють "план Б".

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в матеріалі LRT.

Відділення ЛСДП до обіду вівторка могли запропонувати кандидатів на посаду голови уряду після відставки Гінтаутаса Палуцкаса, і Сінкявічюс здобув найбільшу підтримку.

Але нинішній очільник литовських соціал-демократів уже заявив, що відмовився претендувати на крісло премʼєра, натомість зосередиться на партійній роботі.

У звʼязку з цим у лавах ЛСДП шукають альтернативних кандидатів, які могли б заручитись широкою підтримкою партії.

Окрім згаданих раніше віцеспікера Сейму Юозаса Олекаса та міністерки соціального захисту та праці Інги Ругінене, у партії висунули двох нових претендентів – міністра зв'язку Євгенія Сабутіса і радника міністра освіти Рімантаса Вайткуса.

Тим часом жителі Литви вважають кандидатуру колишньої прем’єр-міністерки Інгріди Шимоніте найбільш прийнятною на посаду нового очільника уряду.

Як повідомляли, Гінтаутас Палуцкас вирішив піти у відставку з посади прем’єра Литви після того, як правоохоронні органи розпочали два досудові розслідування, пов'язані з його підозрілими діловими звʼязками.

Детальніше читайте у статті: Відставка під тиском корупції: що змінює для України зміна прем'єра Литви.