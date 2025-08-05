Правящая партия Литвы ищет кандидатов на пост премьера после отказа ее лидера

После отказа временного исполняющего обязанности председателя Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) Миндаугаса Синкявичюса претендовать на премьерское кресло в партии обсуждают "план Б".

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в материале LRT.

Отделения ЛСДП до обеда вторника могли предложить кандидатов на пост главы правительства после отставки Гинтаутаса Палуцкаса, и Синкявичюс получил наибольшую поддержку.

Но нынешний глава литовских социал-демократов уже заявил, что отказался претендовать на кресло премьера, а вместо этого сосредоточится на партийной работе.

В связи с этим в рядах ЛСДП ищут альтернативных кандидатов, которые могли бы заручиться широкой поддержкой партии.

Кроме упомянутых ранее вице-спикера Сейма Юозаса Олекаса и министра социальной защиты и труда Инги Ругинене, в партии выдвинули двух новых претендентов – министра связи Евгения Сабутиса и советника министра образования Римантаса Вайткуса.

Между тем жители Литвы считают кандидатуру бывшего премьер-министра Ингриды Шимоните наиболее приемлемой на пост нового главы правительства.

Как сообщалось, Гинтаутас Палуцкас решил уйти в отставку с поста премьера Литвы после того, как правоохранительные органы начали два досудебных расследования, связанных с его подозрительными деловыми связями.

Подробнее читайте в статье: Отставка под давлением коррупции: что меняет для Украины смена премьера Литвы.