МЗС Німеччини розкритикувало ідею прийому дітей з сектора Гази

Міністерство закордонних справ Німеччини критично відреагувало на пропозицію кількох німецьких міст прийняти дітей із сектора Гази.

Про це пише Tagesschau, передає "Європейська правда".

Представниця МЗС Німеччини Серап Гюлер заявила, що ця ідея є лише "приємною для передвиборчої кампанії".

"Ця ідея є приємною для передвиборчої кампанії або для заробляння очок, але вона не допомагає самим людям", – зазначила вона.

На думку Гюлер, "набагато важливіше і корисніше заохочувати країни регіону прийняти їх".

Вона зазначила, що Німеччина вже активно працює в цьому напрямку і пропонує подальшу підтримку.

"Найшвидший і найкращий спосіб допомогти цим людям – це безпосередньо в регіоні, а не використовувати їх для передвиборчої кампанії і змушувати їх переживати цю довгу подорож", – сказала Гюлер.

Напередодні писали, що п’ять німецьких міст оголосили про намір прийняти вразливих дітей із сектора Гази, а тому звернулися до влади із проханням створити правові та організаційні умови для цього.

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп нещодавно заявляв, що працює разом з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, щоб "врегулювати" ситуацію на Близькому Сході.

Кілька європейських країн, серед яких Німеччина, Франція та Італія, впродовж кількох останніх днів скидали з повітря гуманітарну допомогу в сектор Гази, де населення потерпає від голоду.