МИД Германии раскритиковал идею приема детей из сектора Газы

Министерство иностранных дел Германии критически отреагировало на предложение нескольких немецких городов принять детей из сектора Газы.

Об этом пишет Tagesschau, передает "Европейская правда".

Представительница МИД Германии Серап Гюлер заявила, что эта идея является лишь "приятной для предвыборной кампании".

"Эта идея является приятной для предвыборной кампании или для зарабатывания очков, но она не помогает самим людям", – отметила она.

По мнению Гюлер, "гораздо важнее и полезнее поощрять страны региона принять их".

Она отметила, что Германия уже активно работает в этом направлении и предлагает дальнейшую поддержку.

"Самый быстрый и лучший способ помочь этим людям – это непосредственно в регионе, а не использовать их для предвыборной кампании и заставлять их переживать это долгое путешествие", – сказала Гюлер.

Накануне писали, что пять немецких городов объявили о намерении принять уязвимых детей из сектора Газы, а потому обратились к властям с просьбой создать правовые и организационные условия для этого.

Напомним, американский президент Дональд Трамп недавно заявлял, что работает вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, чтобы "урегулировать" ситуацию на Ближнем Востоке.

Несколько европейских стран, среди которых Германия, Франция и Италия, в течение нескольких последних дней сбрасывали с воздуха гуманитарную помощь в сектор, где население страдает от голода.