ЗМІ: у США підтвердили підготовку зустрічі Путіна й Трампа наступного тижня

Зустріч президента США Дональда Трампа і правителя Кремля Владіміра Путіна готується і попередньо запланована на кінець наступного тижня.

Про це журналістам повідомив анонімний високопосадовець Білого дому, якого цитує NBC News, пише "Європейська правда".

За словами представника адміністрації Трампа, зустріч Трампа і Путіна попередньо запланована на кінець наступного тижня. Серед можливих місць її проведення він згадав ОАЕ, Угорщину, Швейцарію і Рим.

Посадовець додав, що Росія передала список вимог для можливого припинення вогню, і США зараз намагаються "заручитися підтримкою" українців та європейських союзників.

Він попередив, що детальніша інформація про зустріч Путіна й Трампа невідома і може змінюватися. Невідомо, чи братиме участь у ній президент України Володимир Зеленський.

Помічник глави Кремля Юрій Ушаков повідомляв раніше журналістам, що найближчими днями – ймовірно, наступного тижня, – планується зустріч Путіна і Трампа. Сам Трамп публічно заявив про "хороші шанси" на проведення зустрічі з господарем Кремля найближчим часом.

ЗМІ писали, що Трамп начебто спілкувався із прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні щодо потенційної можливості провести зустріч Путіним у Римі.