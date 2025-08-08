СМИ: в США подтвердили подготовку встречи Путина и Трампа на следующей неделе

Встреча президента США Дональда Трампа и правителя Кремля Владимира Путина готовится и предварительно запланирована на конец следующей недели.

Об этом журналистам сообщил анонимный высокопоставленный чиновник Белого дома, которого цитирует NBC News, пишет "Европейская правда".

По словам представителя администрации Трампа, встреча Трампа и Путина предварительно запланирована на конец следующей недели. Среди возможных мест ее проведения он упомянул ОАЭ, Венгрию, Швейцарию и Рим.

Чиновник добавил, что Россия передала список требований для возможного прекращения огня, и США сейчас пытаются "заручиться поддержкой" украинцев и европейских союзников.

Он предупредил, что более подробная информация о встрече Путина и Трампа неизвестна и может меняться. Неизвестно, примет ли в ней участие президент Украины Владимир Зеленский.

Помощник главы Кремля Юрий Ушаков сообщал ранее журналистам, что в ближайшие дни – вероятно, на следующей неделе – планируется встреча Путина и Трампа. Сам Трамп публично заявил о "хороших шансах" на проведение встречи с хозяином Кремля в ближайшее время.

СМИ писали, что Трамп якобы общался с премьер-министром Италии Джорджей Мелони о потенциальной возможности провести встречу Путина в Риме.