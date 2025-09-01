Мерц: якби Німеччина не збільшила витрати на оборону, НАТО розпався б

Німецький канцлер Фрідріх Мерц переконаний, що завдяки рішенню Німеччини збільшити витрати на оборону вдалося зберегти цілісність НАТО.

Його заяву наводить Politico, повідомляє "Європейська правда".

У цьому контексті Мерц вказав на внесені в німецьку конституцію зміни, які дозволили створити спеціальний фонд на оборону, звільнений від боргового гальма, для якого будуть надані позики на суму до 500 млрд євро.

Як зазначив очільник німецького уряду, цим рішенням "ми фактично змогли зберегти НАТО".

"Я був на саміті НАТО в Гаазі (24–25 червня). Якби ми не змінили конституцію і не були готові дозволити Федеративній Республіці Німеччина витрачати 3,5% на оборону плюс 1,5% на необхідну інфраструктуру, то НАТО, ймовірно, розпався б того дня. Ми запобігли цьому", – розповів Мерц в інтерв’ю телеканалу ZDF.

У червні Мерц заявив, що його країна різко збільшить видатки на оборону, але не для того, щоб "заспокоїти" президента США Дональда Трампа, а щоб протистояти загрозі з боку Росії, адже до 2029 року Німеччина збільшить військові витрати до 3,5% ВВП – це найамбітніша програма переозброєння Німеччини з часів закінчення холодної війни.

Нагадаємо, оцінка Федеральної розвідувальної служби (BND) та Збройних сил Німеччини свідчить про те, що Росія бачить себе в системному конфлікті із Заходом та готується до великої війни з НАТО. У Бундестазі допустили напад Росії на НАТО вже за 2-3 роки.