Мерц: если бы Германия не увеличила расходы на оборону, НАТО распался бы

Немецкий канцлер Фридрих Мерц убежден, что благодаря решению Германии увеличить расходы на оборону удалось сохранить целостность НАТО.

Его заявление приводит Politico, сообщает "Европейская правда".

В этом контексте Мерц указал на внесенные в немецкую конституцию изменения, позволившие создать специальный фонд на оборону, освобожденный от долгового тормоза, для которого будут предоставлены займы на сумму до 500 млрд евро.

Как отметил глава немецкого правительства, этим решением "мы фактически смогли сохранить НАТО".

"Я был на саммите НАТО в Гааге (24-25 июня). Если бы мы не изменили конституцию и не были готовы позволить Федеративной Республике Германия тратить 3,5% на оборону плюс 1,5% на необходимую инфраструктуру, то НАТО, вероятно, распался бы в тот день. Мы предотвратили это", – рассказал Мерц в интервью телеканалу ZDF.

В июне Мерц заявил, что его страна резко увеличит расходы на оборону, но не для того, чтобы "успокоить" президента США Дональда Трампа, а чтобы противостоять угрозе со стороны России, ведь до 2029 года Германия увеличит военные расходы до 3,5% ВВП – это самая амбициозная программа перевооружения Германии со времен окончания холодной войны.

Напомним, оценка Федеральной разведывательной службы (BND) и Вооруженных сил Германии свидетельствует о том, что Россия видит себя в системном конфликте с Западом и готовится к большой войне с НАТО. В Бундестаге допустили нападение России на НАТО уже через 2-3 года.