ЄС і Албанія почали переговори з питань клімату, транспорту та енергетики

Євросоюз у вівторок, 16 вересня, відкрив переговори з Албанією щодо так званого кластера 4, який стосується зеленого порядку денного та сталої взаємодії.

Про це повідомила пресслужба Ради ЄС, пише "Європейська правда".

Цей кластер охоплює, зокрема, транспорт і енергетику, транс’європейські мережі, а також політики у сфері довкілля та зміни клімату.

Це відбулося після початку переговорів з Албанією по першому кластеру "Основи", шостому кластеру "Зовнішні відносини", другому кластеру "Внутрішній ринок" і третьому кластеру "Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання" на конференціях з Албанією, які відбулися відповідно торік 15 жовтня і 17 грудня, та цьогоріч 14 квітня та 22 травня.

Після запровадження у 2020 році переглянутої методології переговорів про вступ, переговорні розділи поділяються на шість тематичних кластерів: "Основи", "Внутрішній ринок", "Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання", "Зелений порядок денний та стала взаємодія", "Ресурси, сільське господарство та згуртованість", "Зовнішні відносини".

Переговори по кластеру "Основи" відкриваються першими та закриваються останніми, а прогрес у цьому кластері визначатиме загальний темп переговорів.

15 жовтня 2024 року у Люксембурзі відбулося друге засідання Конференції з питань вступу до ЄС з Албанією на рівні міністрів – це стало початком фактичних переговорів про членство країни.

Торік шлях Албанії до ЄС був відокремлений від шляху Північної Македонії, чий рух блокує Болгарія. З того часу Албанія почала відкривати у переговорах з ЄС кластер за кластером.