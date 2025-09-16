ЕС и Албания начали переговоры по вопросам климата, транспорта и энергетики

Евросоюз во вторник, 16 сентября, открыл переговоры с Албанией по так называемому кластеру 4, который касается зеленой повестки дня и устойчивого взаимодействия.

Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС, пишет "Европейская правда".

Этот кластер охватывает, в частности, транспорт и энергетику, трансъевропейские сети, а также политику в сфере окружающей среды и изменения климата.

Это произошло после начала переговоров с Албанией по первому кластеру "Основы", шестому кластеру "Внешние отношения", второму кластеру "Внутренний рынок" и третьему кластеру "Конкурентоспособность и инклюзивный рост" на конференциях с Албанией, которые состоялись соответственно в прошлом году 15 октября и 17 декабря, и в этом году 14 апреля и 22 мая.

После введения в 2020 году пересмотренной методологии переговоров о вступлении, переговорные разделы делятся на шесть тематических кластеров: "Основы", "Внутренний рынок", "Конкурентоспособность и инклюзивный рост", "Зеленая повестка дня и устойчивое взаимодействие", "Ресурсы, сельское хозяйство и сплоченность", "Внешние отношения".

Переговоры по кластеру "Основы" открываются первыми и закрываются последними, а прогресс в этом кластере будет определять общий темп переговоров.

15 октября 2024 года в Люксембурге состоялось второе заседание Конференции по вопросам вступления в ЕС с Албанией на уровне министров – это стало началом фактических переговоров о членстве страны.

В прошлом году путь Албании в ЕС отделили от пути Северной Македонии, чье движение блокирует Болгария. С тех пор Албания начала открывать в переговорах с ЕС кластер за кластером.