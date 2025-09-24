Глава МЗС Польщі привітав слова Трампа про російські літаки, які порушують кордони НАТО

Міністр закордонних справ та віцепрем’єр Польщі Радослав Сікорський привітав коментар президента США Дональда Трампа, який сказав, що вважає за необхідне збиття літаків-порушників повітряного простору країн НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить RMF24.

Сікорський позитивно відзначив слова Трампа, який ствердно відповів на питання ЗМІ, чи мають країни НАТО збивати російські літаки, що залітають у їхній повітряний простір.

"Приємно, що президент Трамп сьогодні висловив таку позицію – що суверенні країни повинні мати право захищати свій повітряний простір. Якби кубинські літаки залетіли у повітряний простір США – ми знаємо, що б сталося", – сказав Радослав Сікорський.

За день до цього у своєму виступі в ООН Сікорський застеріг Росію від подальших провокацій проти країн НАТО і попередив, щоб у Москві потім не скаржились на наслідки.

Нагадаємо, 19 вересня російські МіГи порушили повітряний простір Естонії над Фінською затокою і залишалися там загалом 12 хвилин. У НАТО повідомили, що здійснили перехоплення літаків.

10 вересня російські БпЛА вперше масово залетіли на територію Польщі, уламки деяких знайшли за майже 300 км від східних кордонів країни. У ті ж дні російський БпЛА вчергове порушив повітряний простір Румунії.

Пізно увечері 22 вересня аеропорти в Копенгагені та Осло довелось закрити на кілька годин через невідомі безпілотники. Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен назвала інцидент "серйозною атакою на критичну інфраструктуру Данії", і не виключила, що до нього може бути причетна Росія.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна сказав, що провокації Росії наближають Європу "до конфлікту більше, ніж будь-коли за останні роки".