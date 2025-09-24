Глава МИД Польши приветствовал слова Трампа о российских самолетах, нарушающих границы НАТО

Министр иностранных дел и вице-премьер Польши Радослав Сикорский приветствовал комментарий президента США Дональда Трампа, который сказал, что считает необходимым сбивать самолеты-нарушители воздушного пространства стран НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", его слова приводит RMF24.

Сикорский положительно отметил слова Трампа, который утвердительно ответил на вопрос СМИ, должны ли страны НАТО сбивать российские самолеты, залетающие в их воздушное пространство.

"Приятно, что президент Трамп сегодня высказал такую позицию – что суверенные страны должны иметь право защищать свое воздушное пространство. Если бы кубинские самолеты залетели в воздушное пространство США – мы знаем, что бы произошло", – сказал Радослав Сикорский.

За день до этого в своем выступлении в ООН Сикорский предостерег Россию от дальнейших провокаций против стран НАТО и предупредил, чтобы в Москве потом не жаловались на последствия.

Напомним, 19 сентября российские МиГи нарушили воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и оставались там в общей сложности 12 минут. В НАТО сообщили, что осуществили перехват самолетов.

10 сентября российские БПЛА впервые массово залетели на территорию Польши, обломки некоторых нашли почти в 300 км от восточных границ страны. В те же дни российский БПЛА в очередной раз нарушил воздушное пространство Румынии.

Поздно вечером 22 сентября аэропорты в Копенгагене и Осло пришлось закрыть на несколько часов из-за неизвестных беспилотников. Премьер-министр Дании Метте Фредерриксен назвала инцидент "серьезной атакой на критическую инфраструктуру Дании" и не исключила, что к нему может быть причастна Россия.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна сказал, что провокации России приближают Европу "к конфликту больше, чем когда-либо за последние годы".