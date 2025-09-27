Президент Финляндии одобрительно оценил изменение риторики Трампа в отношении Украины

Президент Финляндии Александр Стубб положительно оценил заявление президента США Дональда Трампа о том, что Украина имеет шансы вернуть свои оккупированные территории.

Об этом он рассказал в интервью Politico, сообщает "Европейская правда".

Стубб отметил, что недавний неожиданный пост Трампа в Truth Social, где тот написал, что Украина при поддержке ЕС и НАТО может отвоевать все территории, потерянные в войне с Россией, стал "переломным моментом" в демонстрации позиции американского президента по войне.

И хотя некоторые лидеры ЕС выразили скептицизм относительно глубины очевидного сдвига позиции Трампа в отношении Украины, в частности премьер Польши Дональд Туск заявил, что это способ переложить полную ответственность за войну на Европу, Стубб отверг эту точку зрения.

"Я слышал эту теорию, что это был шаг назад в плане поддержки США Украины", – сказал он и добавил, что не согласен с этой теорией.

"Все сигналы, которые мы получаем, показывают, что президент Трамп очень серьезен... Я думаю, президент Трамп справедливо разочарован президентом Путиным... и это не оставляет места для двойного толкования", – добавил он.

Стубб также отметил, что Россия видит экономическую цену войны, поскольку у нее закончились резервы.

"Их инфляция и процентные ставки превышают 20 процентов. Темпы роста – нулевые или отрицательные. И им придется поднимать налоги", – отметил он.

Однако, чтобы заставить Россию согласиться на перемирие, "нам придется изменить стратегическую игру Путина", заставив его понять, что мы стоим "единым, твердым фронтом на стороне Украины", подчеркнул Стубб.

В последнее время Трамп усиливает давление на страны НАТО, требуя полностью прекратить импорт российской нефти и газа.

Он делает этот отказ условием для дальнейших действий Вашингтона по введению собственных тарифов или санкций против России.

Читайте также на эту тему: Трамп на стороне Украины? Будет ли иметь последствия изменение риторики президента США.