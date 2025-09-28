В Молдове заявили о задержании приднестровцев с пиротехникой, готовивших беспорядки

Полиция Молдовы провела задержания по делу о подготовке беспорядков и массовых беспорядков после выборов.

Информацию об этом передали журналистам в воскресенье вечером, хотя задержания произошли несколько раньше, сообщает Европейская правда.

Сначала национальная полиция Республики Молдова сделала заявление о том, что "располагает информацией об отдельных группах лиц, которые планируют организовать беспорядки и дестабилизацию в столице после полуночи" и "во время анонсированной на завтра (понедельник) акции протеста".

В этом сообщении не было никакой конкретики. Однако уже через час пресс-служба полиции обнародовала новое заявление, сопроводив его нарезкой оперативного видео, отснятого, исходя из таймкодов на ролике, незадолго до появления первого пресс-релиза.

В сообщении говорится о том, что спецподразделения полиции провели задержание подозреваемых в рамках "уголовного дела, возбужденного по факту подготовки к дестабилизации ситуации и массовым беспорядкам сразу после завершения выборов и во время завтрашней акции протеста в столице".

Задержаны три человека, которых полицейские считают сотрудниками силовых структур Приднестровья. Из сообщения следует, что задержанные отвечали за "координацию, мониторинг и материально-техническое обеспечение" в контексте запланированных беспорядков.

"Во время задержания и обысков у них был обнаружен ряд предметов, в том числе пиротехника и легковоспламеняющиеся вещества, которые должны были быть использованы для создания паники и хаоса в толпе", – говорится в заявлении полиции.

Еще перед днем голосования премьер Молдовы заявлял, что РФ тратит сотни миллионов евро, чтобы захватить власть по итогам выборов.

Как сообщалось, в воскресенье полиция заявляла о "минировании" участков вдоль Приднестровья.

В то же время, зарубежные участки для голосования тоже массово "минировали".