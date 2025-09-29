В ЄС відреагували на результати виборів у Молдові

Після перемоги 28 вересня на парламентських виборах у Молдові проєвропейської партії влади PAS президент Євроради Антоніу Кошта заявив, що молдовський народ обрав демократію, реформи та європейське майбутнє.

Про це Кошта написав у понеділок у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

За словами глави Євроради, народ Молдови висловився, і його послання є чітким і зрозумілим.

"Незважаючи на тиск і втручання з боку Росії, він обрав демократію, реформи та європейське майбутнє. ЄС підтримує Молдову. На кожному кроці", – написав Кошта.

Своєю чергою президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн написала, що жодні спроби посіяти страх чи розбрат не змогли зламати рішучість Молдови, яка "чітко визначила свій вибір". "Європа. Демократія. Свобода. Наші двері відчинені. І ми будемо підтримувати тебе на кожному кроці", – зазначила вона.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив про підтримку Молдови після волевиявлення її громадян, яке він назвав "рішучим".

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що перемога проєвропейської партії влади на виборах у Молдові показала хороший урок "для всіх".

Чинна партія влади Молдови "Дія і солідарність" (PAS) після підрахунку 99,5% голосів на парламентських виборах, що пройшли в неділю, перетнула 50-відсотковий бар’єр підтримки виборців.

Це дозволяє прогнозувати для PAS близько 55 мандатів у 101-місному парламенті. Це також означає, що партія Санду отримує одноосібну більшість у новому парламенті Молдови – попри відверті зусилля Росії та проросійських сил взяти владу у свої руки.