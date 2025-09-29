В ЕС отреагировали на результаты выборов в Молдове

После победы 28 сентября на парламентских выборах в Молдове проевропейской партии власти PAS президент Евросовета Антониу Кошта заявил, что молдовский народ выбрал демократию, реформы и европейское будущее.

Об этом Кошта написал в понедельник в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

По словам главы Евросовета, народ Молдовы высказался, и его послание стало четким и понятным.

"Несмотря на давление и вмешательство со стороны России, он выбрал демократию, реформы и европейское будущее. ЕС поддерживает Молдову. На каждом шагу", – написал Кошта.

В свою очередь, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала, что никакие попытки посеять страх или раздор не смогли сломать решимость Молдовы, которая "четко определила свой выбор". "Европа. Демократия. Свобода. Наши двери открыты. И мы будем поддерживать тебя на каждом шагу", – отметила она.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о поддержке Молдовы после волеизъявления ее граждан, которое он назвал "решительным".

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что победа проевропейской партии власти на выборах в Молдове показала хороший урок "для всех".

Действующая проевропейская партия власти Молдовы "Действие и солидарность" (PAS) после подсчета 99,5% голосов на парламентских выборах, прошедших в воскресенье, пересекла 50-процентный барьер поддержки избирателей.

Это позволяет прогнозировать для PAS около 55 мандатов в 101-местном парламенте. Это также означает, что партия Санду получает единоличное большинство в новом парламенте Молдовы – несмотря на откровенные усилия России и пророссийских сил взять власть в свои руки.