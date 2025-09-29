Партія Додіка все ж братиме участь у виборах його наступника, хоча обіцяла бойкот

Альянс незалежних соціал-демократів (SNSD) – партія позбавленого мандата президента Республіки Сербської Мілорада Додіка – оголосила про наміри взяти участь у виборах нового президента попри попередні обіцянки бойкоту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на балканську службу "Радіо Свобода".

Керівна рада SNSD на засіданні в понеділок одноголосно вирішила провести дострокові вибори президента Республіки Сербської після того, як лідер партії Мілорад Додік був засуджений і усунений з цієї посади.

Раніше SNSD закликала до бойкоту виборів, проголосувала в парламенті РС за проведення референдуму з метою скасування вироку проти Додіка і закликала його продовжувати виконувати обов'язки президента.

Сам Додік пояснив такий розворот необхідністю "запобігти спробі зруйнувати і дестабілізувати РС". Він також оголосив, що на засіданні парламенту Республіки Сербської призначать виконувача обов'язків президента ентитету.

Республіка Сербська не має президента з серпня, коли було підтверджено вирок Додіку за непокору рішенням високого представника міжнародного співтовариства в Боснії і Герцеговині.

Центрвиборчком Боснії і Герцеговини призначив дострокові вибори президента РС на 23 листопада.

Читайте також: Непозбувний Додік: чи вдасться позбавити влади головного сепаратиста Балкан.