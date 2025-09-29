Партия Додика все же примет участие в выборах его преемника, хотя обещала бойкот

Альянс независимых социал-демократов (SNSD) – партия лишенного мандата президента Республики Сербской Милорада Додика – объявила о намерении принять участие в выборах нового президента, несмотря на предыдущие обещания бойкота.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на балканскую службу "Радио Свобода".

Руководящий совет SNSD на заседании в понедельник единогласно решил провести досрочные выборы президента Республики Сербской после того, как лидер партии Милорад Додик был осужден и отстранен от этой должности.

Ранее SNSD призвала к бойкоту выборов, проголосовала в парламенте РС за проведение референдума с целью отмены приговора против Додика и призвала его продолжать исполнять обязанности президента.

Сам Додик объяснил такой разворот необходимостью "предотвратить попытку разрушить и дестабилизировать РС". Он также объявил, что на заседании парламента Республики Сербской будет назначен исполняющий обязанности президента энтитета.

Республика Сербская не имеет президента с августа, когда был подтвержден приговор Додику за неповиновение решениям высокого представителя международного сообщества в Боснии и Герцеговине.

Центризбирком Боснии и Герцеговины назначил досрочные выборы президента РС на 23 ноября.

