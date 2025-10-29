У Німеччині кажуть, що скорочення контингенту США в Румунії не є чимось надзвичайним

Плани США зі скорочення свого контингенту в Румунії не є чимось незвичайним, а, серед іншого, демонструють довіру до спроможностей Європи.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив на брифінгу в середу речник Міноборони Німеччини Мітко Мюллер, його заяву наводить "Укрінформ".

За його словами, на останніх самітах і зустрічах міністрів оборони США неодноразово наголошували, наскільки вони довіряють європейським військовим партнерам і союзникам.

Як приклад речник навів розміщення бойової бригади Німеччини в Литві, яка протягом наступних двох років буде додатково посилена.

Це також, за словами Мюллера, демонструє, що і європейські союзники здатні взяти на себе більшу роль на східному фланзі.

"Тому, як НАТО нещодавно прокоментував, ситуація не є незвичайною, це переміщення військ є адаптацією структури сил США", – зазначив речник.

При цьому він поінформував, що ключову роль у тому, що стосується присутності іноземних військ у Німеччині, відіграє Міністерство закордонних справ.

Заступник речника уряду Штеффен Маєр зі свого боку додав, що подібні плани "не стосуються постійної американської присутності в Німеччині".

"Для нас важливо й надалі забезпечувати обороноздатність Німеччини", – сказав він.

У Міністерстві оборони Франції кажуть, що захист східного флангу НАТО в Європі залишиться "надійним" після скорочення чисельності військ США, які там дислоковані.

Раніше у середу Міністерство оборони Румунії підтвердило інформацію, що раніше з’явилась у ЗМІ, про те, що США скорочують чисельність своїх військ, які були дислоковані в Європі.

Командування армії США у Європі та Африці підтвердило плани передислокувати частину військового контингенту з європейських країн, сказавши, що про виведення військ не йдеться.