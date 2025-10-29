В Германии говорят, что сокращение контингента США в Румынии не является чем-то чрезвычайным

Планы США по сокращению своего контингента в Румынии не являются чем-то необычным, а, среди прочего, демонстрируют доверие к возможностям Европы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил на брифинге в среду спикер Минобороны Германии Митко Мюллер, его заявление приводит "Укринформ".

По его словам, на последних саммитах и встречах министров обороны США неоднократно подчеркивали, насколько они доверяют европейским военным партнерам и союзникам.

В качестве примера пресс-секретарь привел размещение боевой бригады Германии в Литве, которая в течение следующих двух лет будет дополнительно усилена.

Это также, по словам Мюллера, демонстрирует, что и европейские союзники способны взять на себя большую роль на восточном фланге.

"Поэтому, как НАТО недавно прокомментировал, ситуация не является необычной, это перемещение войск является адаптацией структуры сил США", – отметил пресс-секретарь.

При этом он сообщил, что ключевую роль в том, что касается присутствия иностранных войск в Германии, играет Министерство иностранных дел.

Заместитель спикера правительства Штеффен Майер со своей стороны добавил, что подобные планы "не касаются постоянного американского присутствия в Германии".

"Для нас важно и в дальнейшем обеспечивать обороноспособность Германии", – сказал он.

В Министерстве обороны Франции говорят, что защита восточного фланга НАТО в Европе останется "надежной" после сокращения численности войск США, которые там дислоцированы.

Ранее в среду Министерство обороны Румынии подтвердило информацию, ранее появившуюся в СМИ, о том, что США сокращают численность своих войск, которые были дислоцированы в Европе.

Командование армии США в Европе и Африке подтвердило планы передислоцировать часть военного контингента из европейских стран, сказав, что о выводе войск речи не идет.