САП і Європрокуратура домовились про співпрацю для боротьби зі зловживанням коштами ЄС

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) і Європейська прокуратура підписали Меморандум про співпрацю, який передбачає посилення взаємодії для запобігання зловживання коштами ЄС, виділеними Україні.

Про це у САП повідомили у вівторок, пише "Європейська правда".

Документ у Люксембурзі підписали за підсумками зустрічі керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка з головною прокуроркою ЄС Лаурою Ковеші.

"Документ відкриває новий етап у взаємодії між українськими та європейськими прокурорами. Він, зокрема, передбачає створення постійного каналу комунікації для спільного реагування на правопорушення, що можуть стосуватися коштів Євросоюзу, виділених на підтримку та відбудову України", – йдеться у повідомленні САП.

У відомстві підкреслили, що співпраця між САП і Європейською прокуратурою стане додатковою гарантією прозорого використання міжнародної допомоги Україні та запобігатиме зловживанням у сфері оборонних, гуманітарних і відбудовних програм.

Візит Клименка до Люксембургу відбувся за підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС.

Європейська прокуратура – орган, створений для захисту бюджету ЄС від шахрайства та корупції.

Нагадаємо, у липні на вимогу Європейської прокуратури у Польщі відбулось перше затримання у справі про шахрайство при розподілі продовольства, що фінансується ЄС і призначене для нужденних та біженців.

А в червні ЄС оштрафував Грецію майже на 400 млн євро за зловживання аграрними фондами.