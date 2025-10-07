САП и Европрокуратура договорились о сотрудничестве для борьбы со злоупотреблением средствами ЕС

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Европейская прокуратура подписали Меморандум о сотрудничестве, который предусматривает усиление взаимодействия для предотвращения злоупотребления средствами ЕС, выделенными Украине.

Об этом в САП сообщили во вторник, пишет "Европейская правда".

Документ в Люксембурге подписали по итогам встречи руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко с главным прокурором ЕС Лаурой Ковеши.

"Документ открывает новый этап во взаимодействии между украинскими и европейскими прокурорами. Он, в частности, предусматривает создание постоянного канала коммуникации для совместного реагирования на правонарушения, которые могут касаться средств Евросоюза, выделенных на поддержку и восстановление Украины", – говорится в сообщении САП.

В ведомстве подчеркнули, что сотрудничество между САП и Европейской прокуратурой станет дополнительной гарантией прозрачного использования международной помощи Украине и предотвратит злоупотребления в сфере оборонных, гуманитарных и восстановительных программ.

Визит Клименко в Люксембург состоялся при поддержке Антикоррупционной инициативы ЕС.

Европейская прокуратура – орган, созданный для защиты бюджета ЕС от мошенничества и коррупции.

Напомним, в июле по требованию Европейской прокуратуры в Польше состоялось первое задержание по делу о мошенничестве при распределении продовольствия, финансируемого ЕС и предназначенного для нуждающихся и беженцев.

А в июне ЕС оштрафовал Грецию почти на 400 млн евро за злоупотребление аграрными фондами.