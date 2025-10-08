Во Вроцлаве нашли снаряд советской "Катюши": район закроют и эвакуируют людей

В польском Вроцлаве нашли неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны, на утро среды, 8 октября, запланирована эвакуация населения.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

Во время работ на улице Янушовицкая во Вроцлаве 7 октября была найдена неразорвавшаяся бомба времен Второй мировой войны. Утром 8 октября около 600 человек ожидают эвакуации.

Речь идет о боеприпасе из советской реактивной системы залпового огня, которая имеет неофициальное название "Катюша". Речь может идти о системах БМ-8 (калибр 82-мм), БМ-13 (калибр 132-мм) и БМ-31 (калибр 310-мм).

Боеприпас, который нашли во Вроцлаве, имеет длину около 1,5 метра и диаметр 50 сантиметров. Его необходимо изъять и обезвредить, поэтому в среду, 8 октября, жители жилого массива будут эвакуированы.

Фото: RMF24

По словам директора Департамента безопасности и кризисного управления Вроцлавского городского совета, эвакуация коснется около 600 человек, проживающих в радиусе 150 метров от места, где был найден неразорвавшийся боеприпас.

Эвакуация начнется примерно в 09:00 утра по местному времени. В это время район будет полностью закрыт для движения транспорта и пешеходов.

Отметим, что в тот же день в центре Кракова перекрыли улицу и эвакуировали людей из-за обнаружения неразорвавшегося боеприпаса.

В марте несколько домов в непосредственной близости от торгового центра в центре чешского Брно пришлось эвакуировать полиции и пожарным после того, как во время строительных работ была найдена авиабомба времен Второй мировой войны.

А в начале июня в немецком Кельне произошла крупнейшая с 1945 года эвакуация после обнаружения трех американских бомб времен Второй мировой войны.

В июле в немецком городе была обезврежена 500-килограммовая бомба – в связи с этим 20 тысяч человек были эвакуированы.