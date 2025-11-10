Чешское издание посвятило обложку сборам для Украины после снятия флага с парламента
Чешское издание Deník N после снятия новым спикером чешского парламента украинского флага опубликовало на обложке QR-коды различных сборов для помощи Украине.
Об этом сообщило издание, пишет "Европейская правда".
Как известно, 6 ноября со здания чешского парламента флаг Украины снял новый председатель Палаты представителей Томио Окамура, которого избрали председателем нижней палаты.
На фоне этого в Deník N заявили, что издание верит в "силу символов", и опубликовали на обложке QR-коды различных сборов для помощи Украине.
"Один важный символ, украинский флаг, исчез со здания Палаты депутатов благодаря Томио Окамуре. Наша первая полоса также является символом: символом того, что помощь Украине, которая подверглась нападению со стороны России, в интересах всех нас", – заявили в издании.
Среди QR-кодов, в частности, есть сборы для поддержки психического здоровья украинцев, а также на оборудование для различных подразделений.
Отметим, Окамура, лидер правой популистской партии SPD, давно критикует то, что на общественных зданиях вывешены украинские флаги как символ солидарности со страной, подвергшейся полномасштабному вторжению РФ.
В ответ на то, что он снял со здания чешского парламента флаг Украины, три парламентские фракции в парламенте Чехии сами вывесили флаги Украины.
А председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что в украинском парламенте подняли флаг Чехии на фоне солидарности с чешскими депутатами, повесившими украинские флаги на здании своего парламента.
В то же время первый заместитель председателя популистской партии Чехии ANO Карел Гавличек заявил, что украинские флаги следует постепенно убрать с государственных зданий.