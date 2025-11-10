Чешское издание посвятило обложку сборам для Украины после снятия флага с парламента

Чешское издание Deník N после снятия новым спикером чешского парламента украинского флага опубликовало на обложке QR-коды различных сборов для помощи Украине.

Об этом сообщило издание, пишет "Европейская правда".

Как известно, 6 ноября со здания чешского парламента флаг Украины снял новый председатель Палаты представителей Томио Окамура, которого избрали председателем нижней палаты.

На фоне этого в Deník N заявили, что издание верит в "силу символов", и опубликовали на обложке QR-коды различных сборов для помощи Украине.

"Один важный символ, украинский флаг, исчез со здания Палаты депутатов благодаря Томио Окамуре. Наша первая полоса также является символом: символом того, что помощь Украине, которая подверглась нападению со стороны России, в интересах всех нас", – заявили в издании.

Среди QR-кодов, в частности, есть сборы для поддержки психического здоровья украинцев, а также на оборудование для различных подразделений.

Фото: Denik N

Отметим, Окамура, лидер правой популистской партии SPD, давно критикует то, что на общественных зданиях вывешены украинские флаги как символ солидарности со страной, подвергшейся полномасштабному вторжению РФ.

В ответ на то, что он снял со здания чешского парламента флаг Украины, три парламентские фракции в парламенте Чехии сами вывесили флаги Украины.

А председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что в украинском парламенте подняли флаг Чехии на фоне солидарности с чешскими депутатами, повесившими украинские флаги на здании своего парламента.

В то же время первый заместитель председателя популистской партии Чехии ANO Карел Гавличек заявил, что украинские флаги следует постепенно убрать с государственных зданий.