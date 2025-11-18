У Конгресі США звинувачують експринца Британії в "ухилянні" від дачі свідчень у справі Епштейна

Конгресмен Сухас Субраманьям, який розслідує справу скандального мільярдера Джеффрі Епштейна, звинуватив колишнього принца британії Ендрю Маунтбеттен-Віндзора в "ухилянні" від вимоги комітету з'явитися для надання свідчень.

Про це пише The Guardian, передає "Європейська правда".

Це звинувачення Субраманьяма з’явилося на тлі того, що американський Конгрес наближається до ключового голосування щодо примусового оприлюднення документів уряду США, пов'язаних із підозрюваним у сексуальній торгівлі людьми.

Субраманьям є одним із членів наглядового комітету Палати представників від Демократичної партії, який на початку цього місяця попросив Маунтбеттен-Віндзора дати свідчення в рамках розслідування того, як уряд розглядав справу проти Епштейна.

Конгресмен повідомив виданню, що Маунтбеттен-Віндзор, якого король Британії Чарльз III позбавив королівського титулу через занепокоєння щодо його дружби з Епштейном, не відповів на запит.

Запит від демократичної меншості комітету надійшов після того, як міністр торгівлі Великої Британії Кріс Брайант заявив, що "так само, як і будь-який звичайний громадянин", Маунтбеттен-Віндзор повинен виконати запит американських законодавців про надання свідчень.

Конгресмен виступив через кілька днів після того, як лідер республіканців у комітеті з нагляду оприлюднив понад 20 тисяч електронних листів, отриманих з майна Епштейна, в яких детально описано його зв'язки з американським президентом Дональдом Трампом та іншими впливовими фігурами по всьому світу.

Серед розкритих у документах фактів було те, що Маунтбеттен-Віндзор підтримував зв'язки з покійним фінансистом довше, ніж було відомо раніше.

Утім, конгресмен визнав, що його можливості змусити Маунтбеттен-Віндзора дати свідчення обмежені, адже республіканці мають більшість у Палаті представників, і жоден з них не підписав листа з проханням до Маунтбеттен-Віндзора дати свідчення.

Субраманьям зазначив, що ім'я Маунтбеттен-Віндзора продовжує згадуватися, а це означає, що тиск на нього з метою змусити його дати свідчення перед слідчою комісією не зникає.

"Навіть якщо Ендрю не з'явиться добровільно, можуть бути інші, близькі до нього люди, які також можуть з'явитися і надати нам інформацію", – сказав він, додавши, що цих осіб можуть "офіційно" попросити дати свідчення перед наглядовим комітетом у майбутньому.

Також він зазначив, що документи надали багато інформації за останні шість місяців.

"І поки що докази продовжують говорити про Ендрю", – додав він.

Зазначимо, ввечері у неділю, 16 листопада, Трамп закликав республіканців у Палаті представників підтримати розкриття так званих файлів Епштейна.

Цей крок дозволив адміністрації стверджувати, що Трамп насправді ніколи не був проти ідеї оприлюднення файлів, а був засмучений тим, що республіканці зіграли на руку демократам.

Джеффрі Епштейн у 2019 році наклав на себе руки у тюремній камері, чекаючи суду.

В останні місяці справа Епштейна набула особливої політичної ваги у США, коли зʼявились докази можливих близьких відносин покійного і Дональда Трампа, які той публічно заперечує.

ЗМІ писали, що посадовці Білого дому стурбовані тим, що навіть після того, як Конгрес проголосує за оприлюднення всіх матеріалів у справі Епштейна, суперечки навколо покійного засудженого за сексуальні злочини триватимуть.