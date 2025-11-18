В Конгрессе США обвиняют экс-принца Британии в "уклонении" от дачи показаний по делу Эпштейна

Конгрессмен Сухас Субраманьям, который расследует дело скандального миллиардера Джеффри Эпштейна, обвинил бывшего принца Великобритании Эндрю Маунтбеттен-Виндзора в "уклонении" от требования комитета явиться для дачи показаний.

Об этом пишет The Guardian, передает "Европейская правда".

Это обвинение Субраманьяма появилось на фоне того, что американский Конгресс приближается к ключевому голосованию по принудительному обнародованию документов правительства США, связанных с подозреваемым в сексуальной торговле людьми.

Субраманьям является одним из членов надзорного комитета Палаты представителей от Демократической партии, который в начале этого месяца попросил Маунтбеттен-Виндзора дать показания в рамках расследования того, как правительство рассматривало дело против Эпштейна.

Конгрессмен сообщил изданию, что Маунтбеттен-Виндзор, которого король Великобритании Чарльз III лишил королевского титула из-за опасений по поводу его дружбы с Эпштейном, не ответил на запрос.

Запрос от демократического меньшинства комитета поступил после того, как министр торговли Великобритании Крис Брайант заявил, что "так же, как и любой обычный гражданин", Маунтбеттен-Виндзор должен выполнить запрос американских законодателей о предоставлении показаний.

Конгрессмен выступил через несколько дней после того, как лидер республиканцев в комитете по надзору обнародовал более 20 тысяч электронных писем, полученных из имущества Эпштейна, в которых подробно описаны его связи с американским президентом Дональдом Трампом и другими влиятельными фигурами по всему миру.

Среди раскрытых в документах фактов было то, что Маунтбеттен-Виндзор поддерживал связи с покойным финансистом дольше, чем было известно ранее.

Впрочем, конгрессмен признал, что его возможности заставить Маунтбеттен-Виндзора дать показания ограничены, ведь республиканцы имеют большинство в Палате представителей, и ни один из них не подписал письмо с просьбой к Маунтбеттен-Виндзору дать показания.

Субраманьям отметил, что имя Маунтбеттен-Виндзора продолжает упоминаться, а это значит, что давление на него с целью заставить его дать показания перед следственной комиссией не исчезает.

"Даже если Эндрю не явится добровольно, могут быть другие, близкие к нему люди, которые также могут явиться и предоставить нам информацию", – сказал он, добавив, что этих лиц могут "официально" попросить дать показания перед надзорным комитетом в будущем.

Также он отметил, что документы предоставили много информации за последние шесть месяцев.

"И пока что доказательства продолжают говорить об Эндрю", – добавил он.

Отметим, вечером в воскресенье Трамп призвал республиканцев в Палате представителей поддержать раскрытие так называемых файлов Эпштейна.

Этот шаг позволил администрации утверждать, что Трамп на самом деле никогда не был против идеи обнародования файлов, а был расстроен тем, что республиканцы сыграли на руку демократам.

Джеффри Эпштейн в 2019 году покончил с собой в тюремной камере, ожидая суда.

В последние месяцы дело Эпштейна приобрело особую политическую значимость в США, когда появились доказательства возможных близких отношений покойного и Дональда Трампа, которые тот публично отрицает.

СМИ писали, что чиновники Белого дома обеспокоены тем, что даже после того, как Конгресс проголосует за обнародование всех материалов по делу Эпштейна, споры вокруг покойного, осужденного за сексуальные преступления, будут продолжаться.