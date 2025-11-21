Умеров опроверг слухи в СМИ о его "положительной оценке" "мирного плана" США

Американские чиновники утверждают, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров якобы дал "положительный отзыв" на "мирный план" президента США Дональда Трампа – сам Умеров это отрицает.

Об этом пишет газета New York Post со ссылкой на американских чиновников, передает "Европейская правда".

Американские чиновники утверждают, что якобы получили "положительный отзыв" от Умерова во время обсуждений со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом в Майами в течение последних недель.

В то же время они не сказали, что Киев поддержал соглашение.

"План был разработан сразу после обсуждений с одним из высших членов администрации Зеленского, Умеровым. Итак, Умеров согласился с большей частью этого плана и внес в него несколько изменений, которые мы включили и представили президенту Зеленскому", – сказал один из чиновников.

"Я не хочу сказать, что [Киев] от всего сердца согласился с ним и готов его подписать. Они согласились с большей частью плана", – добавил собеседник.

В то же время сам Умеров, после таких публикаций в СМИ, в пятницу, 21 ноября, заявил, что во время командировки в Соединенные Штаты его задача была технической – организация встреч и подготовка диалога.

"Никаких оценок или тем более согласований каких-либо пунктов я не давал. Это не входит в мои полномочия и не соответствует процедуре", – подчеркнул секретарь СНБО.

Он отметил, что 20 ноября состоялся разговор президента Украины с американской делегацией, уполномоченной Трампом.

"Сегодня эта работа продолжается в Киеве уже на техническом уровне между командами. Мы внимательно изучаем все предложения партнеров, ожидая такого же корректного отношения к украинской позиции", – сказал он.

Затем Умеров подчеркнул: публикации в СМИ о якобы „согласовании" или "исключении пунктов" не имеют ничего общего с реальностью.

"Это примеры непроверенной информации, которая возникла вне контекста консультаций. Мы взвешенно прорабатываем предложения партнеров в рамках неизменных принципов Украины – суверенитет, безопасность людей и справедливый мир", – подытожил он.

Напомним, в ночь на 21 ноября американские СМИ опубликовали весь перечень пунктов нового "мирного плана" США, который передали для ознакомления Украине.

Среди прочего, там речь идет о признании оккупированных Россией Крыма, Луганщины, Донецкой области де-факто российскими, как и Херсонской области и Запорожья по линии фронта. Неоккупированная часть Донецкой области перейдет под контроль РФ, но должна быть "демилитаризованной зоной".

Украину обязывают отказаться от членства в НАТО и закрепить это в конституции, а также ограничить численность армии до 600 тысяч, однако пункта о запрете иметь дальнобойные ракеты в этом тексте нет. Предусматривается полная амнистия для обеих сторон за все, что произошло во время войны. В то же время США собираются предоставить Украине конкретные гарантии безопасности, детали которых в документе не приводятся.

В Офисе президента Украины в четверг публично сообщили, что Владимир Зеленский получил от американской стороны проект плана и готов к его обсуждению.

Зеленский в ближайшие дни рассчитывает обсудить с президентом Трампом имеющиеся дипломатические возможности и основные пункты, необходимые для мира.

Временная поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис сказала, что украинская и американская стороны обсудили "агрессивный график" усилий по завершению войны против Украины.

Также СМИ писали, что американцы ожидают, что Киев согласится на "мирный план" до 27 ноября.