Міністр США Дрісколл, що привіз "план миру", третій день проводить переговори у Києві

Міністр Сухопутних військ США Деніел Дрісколл у п’ятницю провів зустріч з секретарем РНБО Рустемом Умєровим та представниками військового блоку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив Умєров у своєму Telegram-каналі.

Участь у переговорах від української сторони взяли перший заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) Євгеній Острянський, начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов, очільник ГУР МОУ Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко, керівник апарату РНБО Анатолій Баргилевич та заступник начальника ГУР МОУ Вадим Скібіцький.

"Продовжили консультації, які розпочалися вчора на рівні президента України. Говорили про підходи до відновлення справедливого миру, порядок наступних кроків та реалістичні формати подальшого діалогу", – написав Умєров.

Україна, додав він, уважно вивчає кожну пропозицію партнерів і чітко артикулює власну позицію.

"Жодних рішень поза рамками суверенітету, безпеки людей і наших червоних ліній не існує й існувати не може", – запевнив Умєров.

Нагадаємо, Дрісколл і президент Володимир Зеленський під час зустрічі у четвер обговорили план припинення війни Росії проти України.

Після зустрічі тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс розповіла про прискорення переговорів щодо укладання миру між Росією та Україною.

У середу Дрісколл зустрічався з міністром оборони Шмигалем.

Крім того, він мав зустріч з прем’єркою Свириденко.